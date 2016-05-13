

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.







Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Viranşehir-Mardin Kızıltepe karayolunun 21. kilometresinde durumlarından şüphelendikleri 2 motosiklette bulunan 4 kişiyi durdurmak istedi.







Zanlılar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca çatışma çıktı. Çatışmada motosikletlerdeki 3 kişi etkisiz hale getirildi.







Olayda yaralı olarak ele geçirilen bir terörist ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.







Polis ekipleri, yaptıkları incelemede motosiklete yerleştirilmiş, içinde 20 kilogram TNT bulunan düdüklü tencereyle bir miktar patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirdi. Motosikletlere yerleştirilen patlayıcılar, geniş güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde imha edildi.







Patlamada yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur oluştu.