

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.







Gece saat 02.54'te yerin 6 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.







kaynak:yenişafak