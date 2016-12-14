ŞANLIURFA'DA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gece saat 02.54'te yerin 6 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
kaynak:yenişafak
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