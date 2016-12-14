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şanlıurfa'da 3.4 büyüklüğünde deprem

ŞANLIURFA'DA 3.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:18
Puan Ver : Şanlıurfa'da 3.4 Büyüklüğünde Deprem(9/10)6


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kasımkuyu kırsal mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Gece saat 02.54'te yerin 6 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.



 



kaynak:yenişafak








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