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ŞANLIURFA'DA 3 TERÖRİST TESLİM OLDU


ŞANLIURFA'DA 3 TERÖRİST TESLİM OLDU
Tarih : 27 Aralık 2016, 13:04
Puan Ver : Şanlıurfa'da 3 Terörist Teslim Oldu(6/10)5


Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylara" yer verildi.



Buna göre, Suruç'ta, Suriye'de bulunan bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 3 PKK/PYD'li terörist, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.



Batman merkezde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, 2 piknik tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, 10 pil, bir kompozit başlık ve 100 metre kablo ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.



 



kaynak:yenişafak








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