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ŞANLIURFA'DA 2 POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİNİ PKK ÜSTLENDİ


ŞANLIURFA'DA 2 POLİSİN ŞEHİT EDİLMESİNİ PKK ÜSTLENDİ
Tarih : 22 Temmuz 2015, 16:58
Puan Ver : Şanlıurfa'da 2 Polisin Şehit Edilmesini Pkk Üstlendi(10/10)11


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memuru, evlerinde ölü bulundu. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada polis memurlarının kaldığı evin kapısında zorlama tespit edilemediği belirtildi. Ancak, ilerleyen saatlerde PKK , saldırıyı üstlendi.



Örgüt, “Suruç katliamına misilleme amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini” duyurdu. PKK HPG, saldırının sabah saat 06.00 sularında gerçekleştirildiğini, polislere ait silah ve kimliklere de el koyduğunu da açıkladı.



MESAİYE GELMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI



Edinilen bilgilere göre, Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde biri Terörle Mücadele Şubesi'nde diğeri Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli 2 polis memurunun bugün göreve gelmemesi ve telefonlarının da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları evlerine gitti.








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