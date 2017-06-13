Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

şanlıurfa'da 10 rütbeli asker gözaltına alındı

ŞANLIURFA'DA 10 RÜTBELİ ASKER GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 10 rütbeli asker gözaltına alındı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:07
Puan Ver : Şanlıurfa'da 10 Rütbeli Asker Gözaltına Alındı(6/10)6


FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu ve haklarında gözaltı kararı verilen 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 13 subayın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin baskınlarında 10 şüpheli subay gözaltına alındı. sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan adreslerinde bulunmayan 3 rütbeli askerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Şanlıurfa  Da  10  Rütbeli  Asker  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER