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ŞANLIURFA VALİSİ: 2 POLİS ŞEHİT EDİLDİ


ŞANLIURFA VALİSİ: 2 POLİS ŞEHİT EDİLDİ
Tarih : 22 Temmuz 2015, 11:52
Puan Ver : Şanlıurfa Valisi: 2 Polis Şehit Edildi(7/10)6




Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa'da iki polisin şehit olduğunu açıkladı.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memuru başlarından vurulmuş halde bulundu.



MESAİYE GELMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI



Vali İzzettin Küçük, polislerin mesaiye gelmemeleri üzerine ekiplerin sabah söz konusu eve gittiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre polis memurlarımız silahla vurulmuş. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ben de Ceylanpınar'a gitmek üzere yola çıktım" dedi.



ARKADAŞLARI EVE GİTTİ



Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde biri Terörle Mücadele Şubesi'nde diğeri Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli 2 polis memurunun bugün göreve gelmemesi ve telefonlarının da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları evlerine gitti. Polislerin yaşadığı TOKİ'ye ait eve giden polisler, ev arkadaşı olan 2 meslektaşını başlarından tabancayla birer kurşunla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı.



TERÖRLE BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR



Vali Küçük, olayın terörle bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini aktardı.








Etiketler: Şanlıurfa  Valisi  2  Polis  Şehit  Edildi    haber

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