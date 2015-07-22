





Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şanlıurfa'da iki polisin şehit olduğunu açıkladı.







Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde aynı evde kalan iki polis memuru başlarından vurulmuş halde bulundu.







MESAİYE GELMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI







Vali İzzettin Küçük, polislerin mesaiye gelmemeleri üzerine ekiplerin sabah söz konusu eve gittiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre polis memurlarımız silahla vurulmuş. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ben de Ceylanpınar'a gitmek üzere yola çıktım" dedi.







ARKADAŞLARI EVE GİTTİ







Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde biri Terörle Mücadele Şubesi'nde diğeri Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli 2 polis memurunun bugün göreve gelmemesi ve telefonlarının da yanıt vermemesi üzerine arkadaşları evlerine gitti. Polislerin yaşadığı TOKİ'ye ait eve giden polisler, ev arkadaşı olan 2 meslektaşını başlarından tabancayla birer kurşunla vurulmuş cansız bedenleriyle karşılaştı.







TERÖRLE BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR







Vali Küçük, olayın terörle bağlantısı olup olmadığını bilmediklerini aktardı.