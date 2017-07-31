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Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil
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ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL


Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil
Tarih : 31 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil(5/10)1

Şanlıurfa Valiliği tarafından Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

"AJLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anında müdahalesiyle büste zarar verilmesinin engellendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir.""DİNİMİZDE PUTPERESTLİĞE YER YOKTUR" DEYİP SALDIRMIŞTI

Dün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin kaidesi üzerine çıkan Mehmet Malbora, orakla heykele zarar verdi ve "Dinimizde putperestliğe yer yoktur" diye bağırdı.

Meydanda bulunan askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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