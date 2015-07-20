ŞANLIURFA SURUÇ'TAKİ PATLAMADA SON İDDİA: CANLI BOMBA 18 YAŞINDA BİR KIZ
anlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde Amara Kültür Merkezi'ndeki patlamanın nedeni konusunda bölgeden gelen son iddia, patlamaya bir canlı bombanın neden olduğu yolunda. Bu arada Suruç Belediyesi'ne ait araçlardan "İkinci bomba ihtimali var" anonsları yapıldı ve vatandaşların patlamanın olduğu çay bahçesinin etrafından uzaklaşmaları istendi. Reuters'a konuşan iki Türk yetkili saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiğini belirtti.
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