

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, akraba iki aile aarasında arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.







Olay, akşam saatlerinde Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Bucak ailesine mensup kuzenler arasında yaşanan silahlı kavgada İsmet, Remzi, Hasan ve Emine Bucak yaralandı. Yaralılar mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste doktorların müdahale ettiği yaralılardan İsmet ve Remzi Bucak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Hasan ve Emine Bucak ise ilk müdahale sonrası Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan silahlı kavgadan sonra olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.