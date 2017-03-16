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ŞANLIURFA ADLİYESİ KARIŞTI


ŞANLIURFA ADLİYESİ KARIŞTI
Tarih : 16 Mart 2017, 14:33
Puan Ver : Şanlıurfa Adliyesi Karıştı(8/10)7


Şanlıurfa Adliyesinde cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavgada aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Şanlıurfa Adliyesinde görülen bir davanın tarafları arasında kavga çıktı. Yaralılar arasında polislerin de bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken polis ekipleri olaya müdahale ediyor.



 



kaynak:siverekhaber








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