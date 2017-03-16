

Şanlıurfa Adliyesinde cinayet davasının tarafları arasında çıkan kavgada aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.



Şanlıurfa Adliyesinde görülen bir davanın tarafları arasında kavga çıktı. Yaralılar arasında polislerin de bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken polis ekipleri olaya müdahale ediyor.







kaynak:siverekhaber