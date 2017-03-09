Lg G4 Ve Lg V10 İçin Android 7 Nougat Ne Zaman Çıkacak?
Opel, Peugeot Ve Citroen Grubunun Çatısına Dahil Oldu
Ülkemiz İçin Neden İyi Bir Yazılımcı Eğitimi Gerekli?
Selülitlerinizi Yemek Yiyerek Yok Edin!
Sanem Çelik İle Cem Öcal Kol Kola
Barcelona-Psg Maçının Türk Hakemine Tepki!
Nusret'in Yeni Numarası: Hongi
Kredi Kullananlar İçin Emsal Karar
Dünya Harikası Mavi Pencere Suya Gömüldü!
Ankara'da 500 Polisle Narkotik Uygulaması
Erken Rezervasyonda 'dolar Kuru Oyunu' İddiası
Bingöl'de Öldürülen Terörist Sayısı 11 Oldu
Diyarbakır'dan Acı Haber: 1 Şehit
Kılıçdaoğlu, Neye 'hayır' Dediğini Bilmiyor
Portekiz'de Cristiano Ronaldo Havaalanı Tartışması
Tedavi Edilmezse Körlükle Sonuçlanabiliyor!
Fatmagül Fakı, Acun'un İzinde!
Kanada'da Musluklardan Pembe Su Aktı
Bifouma İdmana Çıkmadı
Milyonlarca Çalışana Yıllık İzin Müjdesi!

sanem çelik ile cem öcal kol kola

SANEM ÇELİK İLE CEM ÖCAL KOL KOLA

25 yıl önce büyük aşk yaşayan Sanem Çelik ve Cem Öcal, önceki akşam Asmalımescit'te kol kola görüntülendi.

Tarih : 09 Mart 2017, 09:44
Puan Ver : Sanem Çelik İle Cem Öcal Kol Kola(8/10)8


Kenan Doğulu'nun eski vokalisti Cem Öcal, yeni yaşını önceki gün Asmalımescit Mavi Melek'te kutladı. Kutlamada Öcal'ın yıllar önce beraber olduğu Sanem Çelik de vardı.





ESKİ SEVGİLİLER KOL KOLA GÖRÜNTÜLENDİ



İkili mekan önünde kol kola görüntülenince, Öcal "Yanlış bir şey yazmayın, kardeşim olur.” dedi.





"25 YIL ÖNCEYDİ, SANEM KARDEŞİM OLUR"



"Siz yıllar önce Sanem Hanım ile sevgili değil miydiniz?" sorusu gelince de “O iş yaklaşık 25 yıl önceydi, artık hükmünü kaybetti.” deyip tekrarladı: “Sanem benim kardeşim olur.”



İkili, ilk kutlamanın ardından eğlenceye Corridor Pera'da devam etti.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Sanem  Çelik  İle  Cem  Öcal  Kol  Kola    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER