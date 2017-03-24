SANDIKLARLA MÜHİMMAT TAŞIDILAR!
Darbe girişiminin en önemli adresi Genelkurmay Başkanlığı'ydı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Genelkurmay Karargahı'nın çeşitli noktalarına ilişkin görüntülerde en dikkat çeken bölüm, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in gözaltına alınması ile rütbeli askerlerin mühimmat taşıdığı anlardı.
kaynak:milliyet
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