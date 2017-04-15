

Cumhurbaşkanı Erdoğan referanduma 1 gün kala mitinglerine devam ediyor. Erdoğan Tuzla'daki konuşmasında "Tüm dostlarımızı, ahbaplarımızı arayacağız. Rehavete yer yok, ihmal yok, sandıklara yükleneceğiz, hafife almayacağız. Çünkü yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak" dedi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuzla'nın ardından Kartal'da halka hitap etti.. Erdoğan günün ikinci mitinginde yaptığı konuşmada "Avrupa'nın bizimle sorunu halk oylamasındaki tavrı değil. Açtıkları hendeklere, çukurlara bu teröristleri gömdük ya! Rahatsızlık buradan geliyor. Yaklaşık 20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. O silahlar gömülmediği, ETA gibi yapmadığı sürece bu ülkede onlara yaşam hakkı yok" dedi.







kaynak:milliyet