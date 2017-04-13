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'SANDIKLARA SALDIRIN' TALİMATI VERMİŞLER


'SANDIKLARA SALDIRIN' TALİMATI VERMİŞLER
Tarih : 13 Nisan 2017, 10:25
Puan Ver : 'sandıklara Saldırın' Talimatı Vermişler(6/10)7


Mersin'de, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda DEAŞ'ın tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı yönündeki istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.  Kırıkkale'de'de 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ ve El Kaide'ye üye olmak suçundan 10 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

SANDIKLARA SALDIRIN ÇAĞRISI

 

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çalışmada halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ'ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi. Bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların üst ve ev aramalarında ise çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirildi."



 



kaynak:gazetevatan








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