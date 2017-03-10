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sandıklara gidin özgürce oyunuzu kullanın

SANDIKLARA GİDİN ÖZGÜRCE OYUNUZU KULLANIN

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel: 16 Nisan günü 'Hayır'ın bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizmek isterim

Tarih : 10 Mart 2017, 09:43
Puan Ver : Sandıklara Gidin Özgürce Oyunuzu Kullanın(10/10)12


CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, beraberinde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile CHP İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Evet"i isteyenlerin kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi, sürtüşmeyi kullanarak propaganda yaptıklarını savundu.



"16 Nisan günü 'Hayır'ın bir son değil bir başlangıç olduğunun altını çizmek isterim. 16 Nisan günü kullanılacak 'Hayır' oyları kutuplaşma yerine kucaklaşma imkanını, gözyaşı yerine yeniden bir umudu, umutsuzluğun yerine yeniden bir yaşama sevincini, kardeşliği müjdeleyebilir. Ama bunun bir tane şartı var." diyen Özel, Türkiye'nin her yerinde ve köşesinde sandığa gidip oy kullanılmasını istedi.



Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Umutsuzluk, küskünlük ve kırgınlığın bir karşılığı olarak sandığa gitmemek 'Evet' oyu atmak demektir. Bu kutuplaşmaya, gözyaşının sürmesine 'Evet' demek demektir. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Sandıklara gidin özgürce, korkmadan oyunuzu kullanın. Sandıklara sahip çıkın. Oyumuza ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkalım."



 



kaynak:habertürk








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