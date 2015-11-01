SANDIKLAR AÇILDI! İŞTE İLK SONUÇLAR
1 Kasım Genel Seçimleri ile ilgili yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı… 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 54 milyon 49 bin 940 seçmen, 175 bin 6 sandıkta oy kullandı.
İşte il sonuçlar, açılan sandık oranı: yüzde 50
AKP : %49.70 vekil 311
CHP: %23.99 vekil 133
HDP: %12.02 vekil 62
MHP: %11.84 vekil 44
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar