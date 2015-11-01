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SANDIKLAR AÇILDI! İŞTE İLK SONUÇLAR


SANDIKLAR AÇILDI! İŞTE İLK SONUÇLAR
Tarih : 01 Kasım 2015, 19:01
Puan Ver : Sandıklar Açıldı! İşte İlk Sonuçlar(7/10)9


1 Kasım Genel Seçimleri ile ilgili yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı… 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 54 milyon 49 bin 940 seçmen, 175 bin 6 sandıkta oy kullandı.       



İşte il sonuçlar, açılan sandık oranı: yüzde 50



AKP : %49.70  vekil 311

CHP: %23.99 vekil 133

HDP: %12.02 vekil 62

MHP: %11.84 vekil 44

 








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