

1 Kasım Genel Seçimleri ile ilgili yayın yasağı sona erdi, sonuçlar gelmeye başladı… 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 54 milyon 49 bin 940 seçmen, 175 bin 6 sandıkta oy kullandı.







İşte il sonuçlar, açılan sandık oranı: yüzde 50







AKP : %49.70 vekil 311



CHP: %23.99 vekil 133



HDP: %12.02 vekil 62



MHP: %11.84 vekil 44



