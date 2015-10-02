'SANDIK TAŞIMAK ANAYASAYA UYGUN'
AK Parti'nin YSK Temsilcisi Avukat Şeref Malkoç, kamuoyunda 'sandık taşıma' olarak bilinen 'sandık yeri belirleme' uygulamasının ilk kez gündeme gelmediğini hatırlatarak, anayasanın 79. maddesi ile Seçim Kanunu'nun 20. ve 70. maddesiyle YSK'nın bu konuda yetkilendirilmiş olduğunu söyledi.
Son bir buçuk yıl içinde Türkiye dördüncü seçimini yapacak. Bu olağanüstü bir durum aslında. 7 Haziran seçimlerinin ardından PKK'nın şiddete başvurması sebebiyle bir çok yerde vatandaşımızın can ve mal güvenliği sıkıntısı oluştu. Türkiye milletiyle, devletiyle bunların üstesinden gelir. Bu seçimde Türkiye genelinde 150 bin jandarma, 250 bin polis görev alacak. Gerektiğinde askeri kuvvetler de görev alacak. Burada bir problem yok. Cizre, Yüksekova gibi bazı yerlerde hendekler kazılmış, bombalar koyulmuş. Orada yaşayan vatandaşları PKK kalkan olarak kullanıyor. Sivil can kaybı olmasın diye seçim sandıklarının daha güvenli yerde yerinin belirlenmesi söz konusu.
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