ABD'de yaşayan 6 çocuk annesi kadın hastaneye gitmekte geç kalınca doğumu acil servis koridorunda gerçekleştirdi. Daha önceden ayarlanan fotoğrafçı bu sıra dışı doğumu anbean fotoğrafladı.

ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan 6 çocuk annesi Jes Hogan, son çocuğunu hastanenin acil servis kapısının önünde doğurdu. Bu ilginç doğum, Little Leapling Photography'den fotoğrafçı Tammy Karin'in çektiği inanılmaz kareler ile ölümsüz bir hal aldı.

HEMEN HASTANEYE KOŞTULAR

Evde doğum kasılmaları başlayan hamile kadın önce bunu fazla ciddiye almadı. Doğuma daha vakit olduğunu düşünen Jes Hogan sancıların şiddeti dayanılmaz hale gelince kocasıyla birlikte hastanenin yolunu tuttu. Eşi Travis bir yandan karısını doğuma yetiştirmeye çalışırken bir yandan da daha önce anlaştıkları doğum fotoğrafçısına haber verdi.

BEBEK, TAHMİNLERDEN ÖNCE VE HIZLI GELDİ

Çift hastaneye geldiğinde doğum çoktan başlamıştı. Jes, "Hastaneye yaklaşırken bebeğin geldiğini anladım ve çığlık atmaya başladım" dedi. Max ismini verdikleri bebek tahminlerden çok daha hızlı şekilde gelmeye karar verince arabada başlayan doğum acil servis koridorunda son buldu.

AĞRILARA DAYANAMAYIP KORİDORA YIĞILDI

Saat geç olduğu için arabayı acil servise çeken Travis, "İlk başta bize yardım edecek kimse yoktu ama fotoğrafçımız çoktan gelmişti bile" diyor. Hastane personeli de durumun aciliyetini fark etmeyip bunu doğum öncesi sancılar zannedince işi ağırdan aldı ve Jes daha fazla dayanamayıp kendini koridora bıraktı.

"GÖRDÜĞÜM EN ÇILGIN DOĞUM"

Kısa süre içinde sabırsız bebek Max'in kafası göründü ve hemşirelerin yardımıyla acil servis koridorunda doğum gerçekleşti. Tüm bunlar olurken eşi de Jes'in yanında, elini tutarak ona destek olmaya devam etti.

Fotoğrafçı Karin, "Bu benim gördüğüm en çılgın doğumdu, aynı zamanda da en mükemmeldi." diye konuştu. Bu sıra dışı doğum ABD'de büyük yankı uyandırdı. Çift bu ilginç doğumun fotoğraflarını internetten herkesle paylaştı.

Kaynak: haberinburada