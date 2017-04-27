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sancaktepe'te fabrika alev alev yandı

SANCAKTEPE'TE FABRİKA ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'de banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Tarih : 27 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Sancaktepe'te Fabrika Alev Alev Yandı(6/10)5


SANCAKTEPE'de banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken Fabrikada maddi hasar meydan geldi.



Yangın saat 01.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Bizim Sokak üzerindeki banyo aksesuarı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Fabrikanın elektrik trafosunda başlayan yangın bekçi tarafından fark edildi. Bekçi durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Trafo bölümünde başlayan yangın kısa sürede fabrikanın üst katlarına da sıçradı. Yangına Sancaktepe, Yenidoğan, Ümraniye, Bakkalköy ve Kayışdağı müfrezelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilen yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



 



kaynak:haberler








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