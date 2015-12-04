

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyelerinin kırsal alandan İstanbul'a gelerek "canlı bomba eylemi" yapacağı ihbarı üzerine durumu Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi.







TEM ekipleri de, bu akşam saat 21.30 sıralarında, teknik ve fiziki takip sonucunda 4 kişinin kaldığını belirlediği Sancaktepe, Atatürk Mahallesi, Dumanlar Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki adrese operasyon düzenledi. Operasyona katılan Özel Tim ekiplerine evden ateş açılması üzerine polis ekipleri de karşılık verince çatışma çıktı.