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SANCAKTEPE'DE ŞAŞKINA UĞRATAN GÖRÜNTÜ! GÖKYÜZÜNDE ASKER ŞEKLİ BELİRDİ


Sancaktepe'de Şaşkına Uğratan Görüntü! Gökyüzünde Asker Şekli Belirdi
Tarih : 06 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Sancaktepe'de Şaşkına Uğratan Görüntü! Gökyüzünde Asker Şekli Belirdi(8/10)4

Sancaktepe'de gökyüzündeki bulutların elinde silah tutan bir asker şekli alması görenleri hayrete düşürdü.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bulutların ilginç görünümüyle karşılaşan vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekti. Sancaktepe'de gökyüzünde bulutların oluşturduğu şekil görenleri hayrete düşürdü.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Elinde silah tutan bir asker şeklini alan bulutları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bugün sabah saatlerinde oluşan bu ilginç görüntüyle karışlaşan vatandaşlar bol bol fotoğraf ve video çekti.

İşte görenleri şaşkına uğratan o görüntü;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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