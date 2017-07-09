3 Temmuz 2017'de Samandıra'da sigara aracının yanında durup silahlarla içine atlayan hırsızlar, sigara aracının içindeki çalışanı darp ederek sigaraları hemen araçlarına yükleyerek kaçmaya çalıştılar. Olay yerinde aldığı istihbarat sonucu bulunan polisin, kaçan aracın tekerleklerine ateş ederek durdurması kameralara anbean yansıdı.

Aynı gasp çetesi 18 Mart 2017'de Ataşehir'de Emrah Y.'ye ait kuyumcu dükkanını soymaya çalışmış çıkan çatışma sonrasında, Emrah Y. ile yoldan geçen bir kişi yaralnırken, çatışma sırasında kalp krizi geçiren Ali Bozdemir ise hayatını kaybetmişti.

KUYUMCU SİLAHLI ÇETEYE DİRENDİ

Ataşehir'de 18 Mart 2017 günü silahlı ve kar maskeli soyguncular Emrah Y.'ye ait kuyumcuya girmiş, kuyumcu silahlı gruba direnince aralarında arbede çıktı. Arbedenin büyümesiyle soyguncular ateş açmış ve Kuyumcu Emrah Y. ile yoldan geçen bir kişi yaralanmıştı. Çatışma sırasında kalp krizi geçiren Adil Bozdemir ise hayatını kaybetmişti.

SANCAKTEPE'DE SOYGUN İHBARI ALDILAR

Silahlı soyguncuların araçlarını Ataşehir'de terk ederek kaçmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına almıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıların kimliğini tespit etti. Gaspçılar hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, zanlıların Sancaktepe'de yeni bir soygun hazırlığında oldukları yönünde istihbarat aldı.

POLİS "DUR" İHTARINDA BULUNDU

Gaspçıların yeni hedefinin sigara dağıtım aracı olduğunu belirleyen polis ekipleri olayla ilgili sıcak takip başlattı. 3 Temmuz 2017 günü sigara dağıtım aracı Sancaktepe Topçular Caddesi'nde bulunduğu sırada gaspçıların harekete geçtiğini gören polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısına gaspçılar silahla karşılık verince çatışma çıktı.

4 GASPÇI YARALANDI 1'İ TESLİM OLDU

Çatışmada 4 gaspçı yaralı olarak ele geçerken, 1 gaspçı ise polise teslim oldu. Yaralanan gaspçılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken teslim olan gaspçı da sorgulanmak üzere asayiş şubeye götürüldü. Gaspçıların kullandığı silahlara ise incelenmek üzere el konuldu.

ÇETEYLE BAĞLANTILI 5 KİŞİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, çeteyle bağlantılı 5 kişiyi daha yakaladı.Çatışmada yaralı ele geçen 4 çete üyesinin hastanedeki tedavileri sürerken, emniyette sorguları tamamlanan ve değişik suçlardan emniyette kayıtları bulunan 5 çete üyesi savcılığa sevk edildi.

Kaynak: haberinburada