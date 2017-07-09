25 Metrelik Gözetleme Kuleleri Yasa Dışı Geçişleri Bitirecek
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Miting Alanına Ulaştı, "Adalet Yürüyüşü" Sona Erdi
Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı
Caniler Her Şeyi İtiraf Etti: Bebeği Boğduk Sonra Anneye Tecavüz Ettik
Gaziantep'te Baraj Suyu Çekildi, Ölü Balıklar Karaya Vurdu
Sahneye Sarhoş Çıkan Evli Model, İngiltere'yi Karıştırdı
127 Yaşında Rekor Kırdı
Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Kediciklerle İlgili Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
Fahriye, Çiçeği Burnunda Eşine Aşkını Haykırdı
Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu
7 Yaşındaki Çocuk, Tatil İçin Geldiği Memleketinden Tabutla Uğurlandı
Adalet Mitingi'ne Girişler Başladı!
Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor
Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor

Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı

SANCAKTEPE'DE POLİS İLE ÇATIŞAN ÇETENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sancaktepe'de 3 Temmuz 2017'de sigara aracını soymaya çalışırken yakalanan gasp çetesinin polisle girdiği çatışma saniye saniye kameralara yansıdı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı(6/10)2

3 Temmuz 2017'de Samandıra'da sigara aracının yanında durup silahlarla içine atlayan hırsızlar, sigara aracının içindeki çalışanı darp ederek sigaraları hemen araçlarına yükleyerek kaçmaya çalıştılar. Olay yerinde aldığı istihbarat sonucu bulunan polisin, kaçan aracın tekerleklerine ateş ederek durdurması kameralara anbean yansıdı.

Aynı gasp çetesi 18 Mart 2017'de Ataşehir'de Emrah Y.'ye ait kuyumcu dükkanını soymaya çalışmış çıkan çatışma sonrasında, Emrah Y. ile yoldan geçen bir kişi yaralnırken, çatışma sırasında kalp krizi geçiren Ali Bozdemir ise hayatını kaybetmişti.

KUYUMCU SİLAHLI ÇETEYE DİRENDİ

Ataşehir'de 18 Mart 2017 günü silahlı ve kar maskeli soyguncular Emrah Y.'ye ait kuyumcuya girmiş, kuyumcu silahlı gruba direnince aralarında arbede çıktı. Arbedenin büyümesiyle soyguncular ateş açmış ve Kuyumcu Emrah Y. ile yoldan geçen bir kişi yaralanmıştı. Çatışma sırasında kalp krizi geçiren Adil Bozdemir ise hayatını kaybetmişti.

SANCAKTEPE'DE SOYGUN İHBARI ALDILAR

Silahlı soyguncuların araçlarını Ataşehir'de terk ederek kaçmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına almıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri gaspçıların kimliğini tespit etti. Gaspçılar hakkında teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, zanlıların Sancaktepe'de yeni bir soygun hazırlığında oldukları yönünde istihbarat aldı.

POLİS "DUR" İHTARINDA BULUNDU

Gaspçıların yeni hedefinin sigara dağıtım aracı olduğunu belirleyen polis ekipleri olayla ilgili sıcak takip başlattı. 3 Temmuz 2017 günü sigara dağıtım aracı Sancaktepe Topçular Caddesi'nde bulunduğu sırada gaspçıların harekete geçtiğini gören polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısına gaspçılar silahla karşılık verince çatışma çıktı.

4 GASPÇI YARALANDI 1'İ TESLİM OLDU

Çatışmada 4 gaspçı yaralı olarak ele geçerken, 1 gaspçı ise polise teslim oldu. Yaralanan gaspçılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken teslim olan gaspçı da sorgulanmak üzere asayiş şubeye götürüldü. Gaspçıların kullandığı silahlara ise incelenmek üzere el konuldu.

ÇETEYLE BAĞLANTILI 5 KİŞİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, çeteyle bağlantılı 5 kişiyi daha yakaladı.Çatışmada yaralı ele geçen 4 çete üyesinin hastanedeki tedavileri sürerken, emniyette sorguları tamamlanan ve değişik suçlardan emniyette kayıtları bulunan 5 çete üyesi savcılığa sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sancaktepe  De  Polis  İle  Çatışan  Çetenin  Görüntüleri  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER