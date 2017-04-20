

Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 7 puan önünde son 2 haftaya girerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. 2'inci lige yükselen kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluğu büyük başarısı 23 Nisan'da kutlanacak.



Sacaktepe Belediyesi'nin organize ettiği kutlama programında Uğur Işılak Konseri, kupa töreni ve şehir turu gerçekleşecek. Saat 13:30'da başlayacak olan programa tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.







kaynak:sabah