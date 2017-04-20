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sancaktepe erken şampiyonluğunu kutlayacak

SANCAKTEPE ERKEN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAK

Normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sancaktepe Belediyespor'un şampiyonluğu 23 Nisan günü Uğur Işılak konseri ve kupa töreniyle 15 Temmuz Stadyumu'nda kutlanacak.

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:26
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Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 7 puan önünde son 2 haftaya girerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. 2'inci lige yükselen kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluğu büyük başarısı 23 Nisan'da kutlanacak.



Sacaktepe Belediyesi'nin organize ettiği kutlama programında Uğur Işılak Konseri, kupa töreni ve şehir turu gerçekleşecek. Saat 13:30'da başlayacak olan programa tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.



 



kaynak:sabah








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