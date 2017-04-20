SANCAKTEPE ERKEN ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLAYACAK
Normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sancaktepe Belediyespor'un şampiyonluğu 23 Nisan günü Uğur Işılak konseri ve kupa töreniyle 15 Temmuz Stadyumu'nda kutlanacak.
Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor, en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 7 puan önünde son 2 haftaya girerek şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. 2'inci lige yükselen kırmızı-beyazlı ekibin şampiyonluğu büyük başarısı 23 Nisan'da kutlanacak.
Sacaktepe Belediyesi'nin organize ettiği kutlama programında Uğur Işılak Konseri, kupa töreni ve şehir turu gerçekleşecek. Saat 13:30'da başlayacak olan programa tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.
kaynak:sabah
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