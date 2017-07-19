2016 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına 100 yeni firma girdi. Bunlardan 77'si geçen yılki bin büyük kuruluşun dışından geldi. 23 kuruluş ise 2015 yılında İSO 500 içinde yer alıp, bu yıl İSO İkinci 500'e gerileyen şirketlerden oluştu.

İLK 10 FİRMA

Açıklanan listeye göre İkinci Büyük 500'deki ilk 10 firma şöyle:

Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.

Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş.

Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş.

Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş.

Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş.

ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.

İSO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, araştırma sonuçlarına ilişkin şunları söyledi:

"2016 hem küresel ekonomi hem de ülkemiz açısından zor bir yıldı. 2015 yılındaki yüzde 2,7'lik büyümenin ardından geçen yıl yüzde 2,4'e gerileyen global büyüme ülkemizdeki firmaların performanslarını da sınırladı. Ancak bu sınırlama KOBİ'ler için daha etkili oldu. Bu dışsal faktörün yanında özellikle, 2016'da yaşadığımız hain darbe girişiminin yılın ikinci yarısındaki ekonomik faaliyetlerde yarattığı olumsuz etkiyi de göz ardı edemeyiz. Nitekim İSO 500'de gördüğümüz gibi; büyük şirketler, çok uluslu yapıları, pazar çeşitlilikleri, güçlü sermaye yapıları ve inorganik büyüme olanakları ile gelişme hızlarını göreceli olarak koruyabildiler. Fakat İkinci 500 verilerine baktığımızda; dış pazarlarda genişleme sürecine girmiş olan ve görece olarak sermaye birikimleri daha sınırlı kalan KOBİ'lerimizin, ekonomik yavaşlamalardan daha çok etkilendiğini görmekteyiz.

"MALİ DÜŞÜŞLER GÖRÜLÜYOR"

Yine İSO 500'e göre KOBİ ölçekli şirketlerin yer aldığı İkinci 500 şirketlerinin karlılık rasyolarında da, mali dalgalanmaların etkisiyle düşüşler görülüyor. İSO 500'de olduğu gibi İSO İkinci 500'de de mali borçlarda ve ödenen faizlerde ciddi artışlar yaşandığını görüyoruz. Finansman maliyetleri, İkinci 500'de de şirket karlılıkları üzerinde olumsuz etkisini sürdürüyor. Ölçek büyütmek, rekabetçiliğini arttırmak ve pazarını genişletmek için büyük çaplı yatırımlara ihtiyacı olan ve sermaye birikimi nispeten sınırlı olan KOBİ'ler açısından kurlardaki yükseliş ve yüksek faiz ortamı, hiç kuşkusuz, dev şirketlere kıyasla daha zorlayıcıdır.

"UMUT VEREN GELİŞMELER DE VAR"

Bütün bu olumsuzluklara karşın İSO İkinci 500'de umut veren gelişmelerin de olduğunu söyleyebilirim. Sanayicilerimiz 2016 yılında tüm zorluklara rağmen esas faaliyetlerine odaklanabilmiştir. Bu bağlamda net satışlara oranla faaliyet karlılıklarını yüzde 8,5'ten yüzde 9,4'e çıkarmayı başarmıştır. Finansman giderlerini nispeten daha etkin yöneten İkinci 500 şirketleri, mali borçlarda da vade yapısını kısmen iyileştirmişlerdir. İkinci 500'ü oluşturan şirketlerin özellikle istihdam verilerine de dikkat çekmek istiyorum. Bu şirketlerimiz, istihdamlarını arttırırken, asgari ücret düzenlemesinin de etkisiyle ücretlerinde belirgin bir artış yaratmışlardır. 2016 gibi zorlu bir senede sanayinin ve sanayicimizin göstermiş olduğu performansı takdirle karşılıyoruz."

Kaynak: haberinburada