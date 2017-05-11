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sanayiciye emlak vergisi kaldırılıyor

SANAYİCİYE EMLAK VERGİSİ KALDIRILIYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergi kalkıyor" diye konuştu.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:51
Puan Ver : Sanayiciye Emlak Vergisi Kaldırılıyor(5/10)5




Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, emlak vergisinin kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



360 MİLYON TL'LİK YÜKTÜ



Planlı sanayi alanları için emlak vergisinin kaldırılması ve yapı denetim hizmet bedeli indirimiyle ilgili bir soru üzerine Özlü, "Emlak vergisi payı organize sanayi bölgeleri için yılda 360 milyon lira. Bunu da kaldırıyoruz. Sanayi siteleri için getirdiğimiz yapı denetimi hizmet bedeli indirimiyle yılda 127.8 milyon lira ilave bir hak sağlıyor. Sanayi sicili almış her sanayici için emlak vergi kalkıyor" diye konuştu.



Yurtdışında OSB kurulabilecek Bakan Özlü, şöyle devam etti: "Yurtdışına organize sanayi bölgesi (OSB) kurma imkanı getiriyoruz, bunun için Bakanlar Kurulu'ndan yetki alıyoruz yani Türkiye'de başarılı olan OSB'ler yurtdışında da OSB kurabilecekler." Özel sektörün de özel endüstri bölgesi kurmasına imkan tanıyacaklarını dile getiren Özlü, "Deniz doldurma yoluyla endüstri bölgesi kurmanın önünü açıyoruz. Bunlardan birisi Trabzon Arsin bölgesi" dedi.



63 BİN 649 İŞYERİ TAŞINACAK



Bakan Özlü, Isparta, Malatya, Düzce, Rize, Konya, Uşak, Elazığ ve Samsun olmak üzere 8 sanayi sitesinin taşınma işlemlerinin başlayacağını bildirerek, "Toplamda 135 sanayi sitesi ve 63 bin 649 işyerinin taşınacak. Taşınma maliyeti 19 milyar lira" dedi.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Sanayiciye  Emlak  Vergisi  Kaldırılıyor    haber

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