Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için "Yerli ve Milli" sloganıyla hareket eden hükümete, sanayiciler de destek verdi. Türkiye'ye karşı savunma teknolojilerini her fırsatta koz olarak kullanan ülkelere yerli sanayicilerden tokat gibi cevap geldi. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği Savunma Sanayi Zirvesi'nin açılışında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, TSK'nın ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının artırılabilmesi için etkin ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetiminin iş birliği ekosistemi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Bahçıvan, "Karşılıklı çabalarımızla savunma sanayimiz için değer yaratmak, sadece biz sanayiciler için değil, ülkemiz ve göz bebeğimiz silahlı kuvvetlerimiz için de büyük bir kazanım olacaktı. Savunma sanayimizin millileştirilmesine yönelik üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, bunun için gerekli iş birliklerine hazırız" şeklinde konuştu.

YERLİLİK YÜZDE 65'LERDE

Erdal Bahçıvan, 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayi sektöründe yerlilik oranının, yüzde 65'lerin üzerine çıktığını, bu gelişmede KOBİ'ler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerin katkısı olduğunu vurguladı. Yenişafak'ta yer alan habere göre Türkiye'nin milli tankını, savaş gemisini, taarruz helikopterini, füzesini ve piyade tüfeğini üretmeyi başardığını ifade eden Bahçıvan, yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemi, uçak motoru ve yerli denizaltı üretilmesi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

YENİ YOL HARİTASI

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise, teknolojik bağımsızlığın öneminin son dönemde özellikle savunma sanayisinde daha da arttığını vurguladı. Savunma sanayisini geliştirmek ve millileştirmek için teknoloji ve Ar-Ge yol haritaları oluşturduklarını ifade eden Tüfekçi, Ar-Ge süreçlerini hızlandırmak için savunma sanayi Ar-Ge projelerinde geniş alan çağrısında bulunduklarını kaydetti.

SAVUNMA İÇİN İHRACAT TEŞVİĞİ

Türkiye'nin ürettiği özgün savunma araçları ve silah sistemlerine değinen Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Tüfekçi, savunma sanayi şirketlerinin dost ve müttefik ülke ordularına da satış yapması gerektiğini, bu anlamda ihracat teşviği sağladıklarını kaydetti. Tüfekçi, 2017-2020 için hazırladıkları stratejik planda 4 alan belirlediklerine değinerek, modernizasyon projelerinde hız, kalite ve maliyetin önemini vurguladıklarını anlattı.

TÜRK FİRMALARI GÜÇLÜ

ABD'li savunma sanayi şirketi Teal Group Yönetici Direktörü Joel Johnson, Batı Avrupa ve ABD için Türkiye'nin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi üretim yapıldığını vurgulayan Johnson, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok fazla pazar fırsatı var. Çok güvenlikli sistemler üretiliyor. Bu ürünlerin yüzde 80'i çözüm ürünleri. AB ve Batı Avrupa için önemli bir ülkesiniz. Türkler için bakışaçıları çok iyi. Çünkü önemli bir avantaj. Konsalidasyon var. Bunu Türkiye ile birlikte yapabilirler."

Kaynak: haberinburada