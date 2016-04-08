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sanayi üretimi yüzde 5,8 arttı

SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 5,8 ARTTI

Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verileri açıklandı. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarak, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı.

Tarih : 08 Nisan 2016, 10:18
Puan Ver : Sanayi Üretimi Yüzde 5,8 Arttı(9/10)11


Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Arındırılmamış verilerle artış yüzde 8,5 oldu.



Foreks anketinde beklenti arındırılmış için yüzde 4,6, arındırılmamış için yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,5 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %7,7, imalat sanayi sektörü endeksi %6,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,6 arttı.



Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %2,1 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.



İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %7,4 ile bilgisayarların,

elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %5,8 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve %5,6 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.



İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %25,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, %11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı ve %3,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin  imalatı takip etti.








Etiketler: Sanayi  Üretimi  Yüzde  58  Arttı    haber

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