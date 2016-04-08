

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı. Arındırılmamış verilerle artış yüzde 8,5 oldu.







Foreks anketinde beklenti arındırılmış için yüzde 4,6, arındırılmamış için yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,5 arttı.







Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %7,7, imalat sanayi sektörü endeksi %6,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,6 arttı.







Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %2,1 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.







İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %7,4 ile bilgisayarların,



elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %5,8 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve %5,6 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.







İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %25,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, %11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı ve %3,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.