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sanayi üretimi mayıs'ta yüzde 2,4 artış gösterdi

SANAYİ ÜRETİMİ MAYIS'TA YÜZDE 2,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 11:09
Puan Ver : Sanayi Üretimi Mayıs'ta Yüzde 2,4 Artış Gösterdi(6/10)7


TÜİK, Mayıs ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.



2015 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.








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