

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.







Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %6,3 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %2,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 arttı.