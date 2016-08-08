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sanayi üretimi haziran'da beklentinin altında kaldı

SANAYİ ÜRETİMİ HAZİRAN'DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 11:35
Puan Ver : Sanayi Üretimi Haziran'da Beklentinin Altında Kaldı(0/10)


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %6,3 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %2,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 arttı.








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