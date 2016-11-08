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sanayi üretimi eylül yüzde 3,8 azaldı

SANAYİ ÜRETİMİ EYLÜL YÜZDE 3,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de, bir önceki aya göre yüzde 3,8 azaldı.

Tarih : 08 Kasım 2016, 12:07
Puan Ver : Sanayi Üretimi Eylül Yüzde 3,8 Azaldı(8/10)6


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül'de, bir önceki aya göre yüzde 3,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek azalış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti. Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 14,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek azalış mobilya imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 20,4 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 16,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 13,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2016 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 3,9 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ve yüzde 2,1 ile içeceklerin imalatı takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,1 azaldı. 2016 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 3,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 azaldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sanayi  Üretimi  Eylül  Yüzde  38  Azaldı    haber

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