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sanayi üretimi ekimde %3.7 arttı

SANAYİ ÜRETİMİ EKİMDE %3.7 ARTTI

Türkiye`de sanayi üretimi ekimde %3.7 artarak beklentinin altında kaldı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 11:42
Puan Ver : Sanayi Üretimi Ekimde %3.7 Arttı(5/10)7


Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Arındırılmış verilerle sanayi üretimi yıllık artış yüzde 0,15 oldu. Foreks anketinde arındırılmamış yıllık sanayi üretimi beklentisi yüzde 0,22, arındırılmış yüzde 1,6 olmuştu.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,7, arındırılmamış yüzde 17,5 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,6, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti. Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %6,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatında gerçekleşti.



 



kaynak:milliyet








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