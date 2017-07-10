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Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 3,5 Arttı

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 3,5 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Bazda Yüzde 3,5 Arttı(7/10)3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3.5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6 arttı.

EN FAZLA DÜŞENLER VE ARTANLAR

Mayıs ayında önceki aya göre en fazla azalış yüzde 54.9 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 12.6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6.6 ile mobilya imalatı takip etti.

En yüksek artış bise yüzde 9,6 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 3,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 2.1 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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