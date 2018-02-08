SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARTTI
Aralık ayı sanayi üretim endeksi açıklandı. Buna göre sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Yıllık artış ise yüzde 8,7 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Aralık ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış gösterdi. Yıllık artış ise yüzde 8.7 oldu.
SEKTÖRE GÖRE ARTIŞLAR
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.
AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,9
Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.
Kaynak: haberinburada
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