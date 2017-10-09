SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ AĞUSTOS AYINDA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
TÜİK verilerine göre, ağustos ayı sanayi üretim endeksi, önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) ağustos ayı sanayi üretim endeksi ve perekande satış endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi önceki aya göre yüzde 0.1 düşüş gösterdi.
MADENCİLİK SEKTÖRÜ ENDEKSİ AZALDI
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.
GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 arttı.
EN FAZLA ARTAN VE DÜŞENLER
2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 16,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 13,3 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 10,6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı takip etti.
Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,8 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 8 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.
Kaynak: haberinburada
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