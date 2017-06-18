SANAYİ SİTESİNDE YANGIN ÇIKTI !
Bayrampaşa Emintaş 2 Sanayi Sitesi'nde bir iplik dokuma atölyesinde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri iş yerinin camlarını kırarak yangını kısa sürede müdahale altına aldı. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri ara ara zor anlar yaşadı. Uzun süren uğraşlar sonunda söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
kaynak:milliyet
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