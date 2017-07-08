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sanayi siteleri şehir dışına gidiyor

SANAYİ SİTELERİ ŞEHİR DIŞINA GİDİYOR

Üretim Reform Paketi kapsamında, sanayi sitelerinin taşınma süreci başlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve kent içinde kaldığı için taşınması planlanan 135 sanayi sitesi arasından öncelikli olarak taşınacak olan 10 sanayi sitesi belirlendi

Tarih : 08 Temmuz 2017, 10:13
Puan Ver : Sanayi Siteleri Şehir Dışına Gidiyor(5/10)4


Üretim Reform Paketi kapsamında, sanayi sitelerinin taşınma süreci başlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve kent içinde kaldığı için taşınması planlanan 135 sanayi sitesi arasından öncelikli olarak taşınacak olan 10 sanayi sitesi belirlendi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü taşınma sürecinin zoraki değil gönüllü olacağının altını çizdi. İlk etapta taşınacak 10 sanayi sitesinde 6 bin 181 sanayi işletmesi ve 40 bin çalışan bulunuyor. Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 10 sanayi sitesinin taşınma sürecindeki altyapı, üstyapı, arsa edinme gibi maliyetlerin karşılanabilmesi için sanayicilere düşük faizli kredi desteği verileceğini kaydetti.



Bakan Özlü, adı geçen 10 sanayi sitesinin taşınması için arazi temininin maliyetinin 280 milyon lira toplam taşınma maliyetinin ise 2.2 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirtti.



 



 



 



kaynak:memurlar








Etiketler: Sanayi  Siteleri  Şehir  Dışına  Gidiyor    haber

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