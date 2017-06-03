

Türk imalat sanayisinin kalbi konumunda bulunan Kocaeli'nin yılın ilk 5 aylık dönemindeki ihracat performansı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Kentten bu dönemde 5 milyar 426 milyon 77 bin dolarlık ihracat yapıldı.







Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-mayıs döneminde 4 milyar 153 milyon 906 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 30 artarak 5 milyar 426 milyon 77 bin dolara ulaştı.



İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla ihracat yapan il olan Kocaeli, bu performansıyla ülke ihracatının yüzde 8,6'sını tek başına karşıladı.



Kentten yapılan ihracatın yüzde 77,2'sine denk gelen 4 milyar 190 milyon 413 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.







kaynak:hürriyet