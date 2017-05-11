Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi yüzde 11,9 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, martta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış kaydedildi.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 1,2 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 31,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,2 yükseldi.







kaynak:milliyet