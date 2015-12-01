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sanatçı leman sam'a zorla getirme kararı

SANATÇI LEMAN SAM'A ZORLA GETİRME KARARI

KURBAN Bayramı'nda attığı "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" tweeti nedeniyle mahkemelik olan Sanatçı Leman Sam'ın yargılanmasına başlandı.

Tarih : 01 Aralık 2015, 16:01
Puan Ver : Sanatçı Leman Sam'a Zorla Getirme Kararı(9/10)10


KURBAN Bayramı'nda attığı "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır, IŞİD beni şaşırtmıyor" tweeti nedeniyle mahkemelik olan Sanatçı Leman Sam'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme,  mazeret sunmadan duruşmaya katılmayan  Leman Sam hakkında zorla getirme kararı çıkararak, duruşmayı Mart ayına erteledi.



"MÜVEKKİLİM ŞEHİR DIŞINDA OLDUĞU İÇİN DURUŞMAYA KATILMADI"



 İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Leman Sam katılmazken, şikayetçi Buğra Ayan hazır bulundu.  Leman Sam'ın avukatı , müvekkilinin şehir dışı programı nedeniyle duruşmaya katılamadığını, müvekkilini bir sonraki duruşmada hazır edeceğini belirtti. Duruşmada söz alan şikayetçi Buğra Ayan, "Leman Sam'ın attığı tweet üzerine suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Sanık Leman Sam, kurban kesenlerin devletin terör örgütü  saydığı bir örgütle aynı olduğunu söylüyor. Benim dini vecibelerimi yerine getirmemi terör örgütü olarak görüyor. Bundan rahatsız oldum. Ben  terörist değilim. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim var" dedi.



"ZİHİN OKUMASI  YAPILMIŞTIR"



Tekrar söz alan Leman Sam'ın avukatı müvekkilinin bir hayvansever olduğunu belirterek  müvekkilinin "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı  duygudadır. IŞİD beni şaşırtmıyor" şeklinde attığı tweti okudu. Sam'ın avukatı  "Açıkça görüleceği üzere bahse konu 83 karakter içerisinde hiçbir şekilde din, İslamiyet, kurban hatta dinen kurban edilebilecek hayvanların hiçbirinin ismi yer almamaktadır. Huzurdaki şikayet dosyası müvekkilin iş bu twet ile halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağıladığı gerekçesiyle açılmıştır. Bu konuda bir kısım medya organlarınca müvekkil hedef tahtasına oturtulmuştur ve zihin okuması yapılmak suretiyle "Leman Sam bu tweeti ile şu şu gerekçelerle attı"  ve "Şok kurban tweeti"  şeklindeki ifadelerle twetten anlam çıkartılma çabalarına girilmiştir" dedi.



DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ



Mahkeme, duruşmaya mazeret sunmadan katılmayan  Leman Sam hakkında zorla getirme kararı çıkararak, duruşmayı Mart ayına erteledi.








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