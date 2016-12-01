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sanatçı erdal tosun'a çarpan sürücü tutuklandı

SANATÇI ERDAL TOSUN'A ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Sanatçı Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Şaki, tutuklandı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 17:17
Puan Ver : Sanatçı Erdal Tosun'a Çarpan Sürücü Tutuklandı(5/10)3


İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak'ta dün sabah tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tedavi olduktan sonra gözaltına alınan Nihat Şaki, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.



Nihat Şaki, burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulut'a ifade verdi.



"TALİHSİZ KAZA OLDU, ÜZGÜNÜM"



Beşiktaş Belediyesi'nde taşeron olarak şoförlük yaptığını söyleyen Şaki'nin “Su birikintisine girdim. Aracım savrulunca refüje çarptım, sonrasını hatırlamıyorum. Erdal Tosun'u filmlerinden tanıyorum. Aramızda düşmanlık yok. Talihsiz bir kaza oldu, üzgünüm” dediği öğrenildi.



Nihat Şaki, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, Şaki'nin tutuklanmasına karar verdi.



Sarıyer'de dün sabah sanatçı Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobil sürücüsü Nihat Şaki, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.



Şaki, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.



 



kaynak:ntv








Etiketler: Sanatçı  Erdal  Tosun  A  Çarpan  Sürücü  Tutuklandı    haber

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