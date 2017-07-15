ABD'deki bir sanat galerisinde selfie çekmeye çalışan kadın, paha biçilmez taçların sıralandığı masaların tümünü devirerek 200 bin dolarlık bir zarara sebep oldu.

ABD'nin Los Angeles şehrinde paha biçilmez taçların, arka arkaya bulunan masalar üzerinde sergilendiği bir sanat galerisinde, selfie çekmek isteyen kadın ziyaretçi ortalığı birbirine kattı.

MASALAR DOMİNO TAŞI GİBİ DEVRİLDİ

Selfie çekmek isteyen kadın arkaya doğru adım atınca, arkasında duran masaya çarptı ve devrilen masa domino taşı etkisi yaratarak, arda arda sıralanan tüm masaları devirdi.

TOPLAM ZARAR 200 BİN DOLAR

Müze yetkilileri masaların devrilmesinden sonra taçların zarar gördüğünü ve yaklaşık 200 bin dolarlık bir zararın meydana geldiğini söyledi.

YARALI YOK, TAÇLAR KALICI ZARAR GÖRDÜ

Müzenin pazarlama müdürü Gloria Yu, olayda kimsenin yaralanmamasının sevindirici olduğunu fakat üç tacın kalıcı zarar gördüğünü söyledi. Diğer taçların da hafif zarar gördüğünü söyleyen yetkili, taçların en iyi şekilde tamir edilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

ZARARI KARŞILAMASINI DEĞİL, BAĞIŞ YAPMASINI İSTEDİLER

Olayın kaza olduğunu söyleyen müze yetkilileri kadından zararı karşılamasını istemediler ama müzeye gücünün yettiği kadar bağış yapması istediler.

Kaynak: haberinburada