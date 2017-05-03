

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunun detayları şöyle:







12 Nisan'da evinin otoparkında beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın yoğun bakımda tedavisine devam edildi. sağlık durumunda olumlu bir gelişme yaşanmaması, ailesi kadar sevenleri ve sanat çevresini de üzdü. İbrahim Erkal, 6 bin 271 haberle magazin ve sanat basınında listenin ilk sırasında yer aldı.







Listenin ikinci sırasında, 3 bin 383 habere konu edilen yapımcı Acun Ilıcalı vardı. Sevgilisi Şeyma Subaşı'yla hayatını birleştirme kararı alan Ilıcalı, evlilik haberlerini doğruladı. Şeyma Subaşı evlenecekleri ile ilgili haberi sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Çiftin, eylül ayında nikâh masasına oturacakları öğrenildi.







kaynak:milliyet