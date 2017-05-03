Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

sanat dünyasında yas vardı

SANAT DÜNYASINDA YAS VARDI

Magazin ve sanat dünyası sıkıntılı bir ayı geride bıraktı. Yeşilçam'ın usta oyuncu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Diğer yandan beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda iyiye doğru gelişme gözlenmiyor.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 14:31
Puan Ver : Sanat Dünyasında Yas Vardı(10/10)11


Medya Takip Merkezi'nin (MTM), magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı nisan ayı raporunun detayları şöyle:



12 Nisan'da evinin otoparkında beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın yoğun bakımda tedavisine devam edildi. sağlık durumunda olumlu bir gelişme yaşanmaması, ailesi kadar sevenleri ve sanat çevresini de üzdü. İbrahim Erkal, 6 bin 271 haberle magazin ve sanat basınında listenin ilk sırasında yer aldı.



Listenin ikinci sırasında, 3 bin 383 habere konu edilen yapımcı Acun Ilıcalı vardı. Sevgilisi Şeyma Subaşı'yla hayatını birleştirme kararı alan Ilıcalı, evlilik haberlerini doğruladı. Şeyma Subaşı evlenecekleri ile ilgili haberi sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Çiftin, eylül ayında nikâh masasına oturacakları öğrenildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sanat  Dünyasında  Yas  Vardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER