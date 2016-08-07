Ezber bozan teknolojiler her şeyi süratle değiştiriyor, Citrix'e göre; önümüzdeki dönemde şirketlerde BT departmanlarından çalışanlar için sanal gerçeklik teknolojilerinin desteklenmesi istenebilir.



Sanal gerçeklik yakın gelecekte; 2020‘ye kadar iş yapış tarzımızı yeniden belirleyecek teknolojilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün pek çok kurum ya sanal gerçeklik konusunda denemeler yapıyor, ya da sanal gerçekliğe uygun içerikler üretiyor. Örneğin New York Times, bir pazarlama konferansında sanal gerçeklik stratejisini pazarlama konusunda çalışan binlerce yöneticiyle paylaştı ve pek çok fikrin filizlenmesini sağladı. Basit bir akıllı telefon uygulaması yardımıyla New York Times, arzu eden herkesin Amerikan Başkanlık Seçimi kampanyasını, göçmenlere yapılan gıda yardımlarını veya su altında yunuslarla yaşanan bir macerayı tecrübe etmesini sağlıyor.



Şirketlerde pazarlama ve satış birimleri, teknoloji ve altyapı yatırımları konusunda başı çeker. Kimi zaman bu tip teknoloji uygulamaları kurumsal veri güvenliği stratejisi ile uyuşmadığından, hacker'lara saldırı fırsatı sunabilir. BT'nin önceliklerinden biri, uygulamaların indirilmesi ve kullanımı esnasında güvenliğin sağlanmasıdır. Binlerce pazarlama yetkilisinin sanal gerçekliği kullanarak yeni müşteri çekmeye hazırlandığı bu dönemde, BT'nin uygulamaların kurumsal veri stratejisi ile nasıl örtüşeceğini düşünmesi gerekiyor.



Sanal gerçeklik teknolojileri daha şimdiden pek çok alanda yoğun şekilde kullanımda. Bunlar arasında şu alanlar yer alıyor:



- Gayrimenkul - Müşterilere evleri uzaktan gezdirebilirsiniz



- Sinema - Son filminizi tanıtabilirsiniz



- Silahlı Kuvvetler - Talim ve tatbikat yaptırabilirsiniz



- Eğitim - Saha gezileri gerçekleştirebilirsiniz



- Sağlık - Doktorları zorlu operasyonlar ve hasta bakımı konusunda eğitebilirsiniz



Tüm bu kullanım alanları sanal gerçekliğin kurumsal BT'nin de gündeminin baş maddelerinden biri olması gerektiğini kanıtlıyor. Her geçen yıl sanal gerçekliğin kurumsal kullanımı artacak. BT'nin ezber bozan bu teknolojiler konusunda en azından 3 yıllık bir plan yapmasının tam zamanı.