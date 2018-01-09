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Sanal Paralarla Dalga Geçmek İçin Üretilmişti, Değeri 1 Yılda 82 Kat Arttı

SANAL PARALARLA DALGA GEÇMEK İÇİN ÜRETİLMİŞTİ, DEĞERİ 1 YILDA 82 KAT ARTTI

Sayıları bini aşan kripto para birimleriyle dalga geçmek için Aralık 2013'te kurulan Dogecoin adlı kripto para biriminin piyasa büyüklüğü son bir yılda 82 katına çıktı ve 2 milyar doları aştı.

Tarih : 09 Ocak 2018, 05:30
Puan Ver : Sanal Paralarla Dalga Geçmek İçin Üretilmişti, Değeri 1 Yılda 82 Kat Arttı(7/10)3

Sayıları bini aşan kripto para birimleriyle dalga geçmek için Aralık 2013'te kurulan Dogecoin adlı kripto para biriminin piyasa büyüklüğü son bir yılda 82 katına çıktı ve 2 milyar doları aştı. Para birimi adını Japon şiba inu türü köpeğinden yola çıkarak hazırlanan bir internet fenomeninden alıyor.

"BOŞ BİR ZAMANIMDA ÜRETTİM"

Dogecoin'in kurucusu Jackson Palmer, boş vaktinin olduğu bir gün bir bira açıp çok da düşünmeden böyle bir para birimi kurduğunu anlatmıştı.

Kripto para birimlerini inceleyen CoinDesk'e konuşan Palmer, Dogecoin'in yazılım birimine yazılımı stabil tutma konusunda güvendiğini fakat iki yıldır güncelleme almayan ve üzerinde sadece bir köpek kafası bulunan bir para biriminin milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne erişmesinin kripto para birimlerinin durumu hakkında bir fikir verdiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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