SANAL PARALARIN PİYASA HACMİ 454 MİLYAR DOLAR OLDU
Bin 512 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın toplam hacmi son 24 saatte 51 milyar dolara denk gelen yüzde 12,6'lık bir artışla 454 milyar dolara çıktı.
Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk beş sanal para birimindeki yükselişlerin de etkisiyle, piyasa hacmi de yüzde 12.6 arttı.
454 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Bin 512 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın toplam hacmi son 24 saatte 51 milyar dolara denk gelen yüzde 12.6´lık bir artışla 454 milyar dolara çıktı. En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin ise düne göre yüzde 8.08 artarak 9 bin 277 dolardan işlem gördü.
24 SAATLİK İŞLEM HACMİ 23,4 MİLYAR DOLAR OLDU
Bitcoin piyasanın 34.4´ünü oluştururken, kripto para piyasasındaki 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 7.04, Bitcoin Cash yüzde 14.74, Ripple yüzde 13.11 ve Cardano yüzde 31.64 yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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