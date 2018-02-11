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Sanal Para Milyarderlerinin Yeni Meskeni Porto Riko Oldu
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Sanal Para Milyarderlerinin Yeni Meskeni Porto Riko Oldu

SANAL PARA MİLYARDERLERİNİN YENİ MESKENİ PORTO RİKO OLDU

Kripto para milyarderleri, kazançlarına vergi getirileceği ihtimali belirince B planını devreye soktu. Porto Riko'dan binlerce dönümlük arazi alan kriptocular, kendi şehirleri Puertopya'yı kuruyor.

Tarih : 11 Şubat 2018, 12:30
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Kripto para piyasası krizle çalkalanırken, hükümetlerin bu alandan elde edilen gelirlerden vergi almaya hazırlanması kripto para zenginlerinin kendilerine bir 'ülke' kurmak için harekete geçmesine yol açtı. Kripto milyarderlerinin yaptıkları 'kaçış planı'nın ilk hamlesinin ise Porto Riko'ya yerleşmek olduğu belirtiliyor.

EV SATIN ALIYORLAR

Kripto para milyarderleri içişlerinde özerk, dış işlerinde de ABD'ye bağlı olan ada devleti Porto Riko'nun dört bir yanından ev alıyorlar. Temelinde kripto paralar ve blockchain teknolojisinin olacağı belirtilen ve adına Puertopia denilen oluşum için ülkenin en önemli ve tarihi yerlerinden olan Old San Juan'ın yeniden yapılması ve restore edilmesi düşünülüyor.

Blockchain tabanlı piyango sitesi kurucusu Matt Clemenson, Porto Riko'nun planlarını gerçekleştirmek için uygun bir yer olduğunu söyledi. Kendilerine Porto Riko'nun İngilizcesi Puerto Rico ve ütopyanın İngilizce'si Utopia'nın birleşiminden oluşan Puertopia lakabını takan bu kripto para milyonerlerinin arasında Block.One kurucusu Brock Pierce da yer alıyor.

YERLİ KRİPTO PARA ÜRETİMİ DOĞRU DEĞİL

Bitcoin ve kripto paralarla başından bu yana görüşlerinin belli olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, özellikle Bitcoin'in herhangi bir temeli olmadığını, arkasında bir kurum, kuruluş ya da devlet olarak muhatabının da bulunmadığını söyledi. Bitcoin'i tanımlamak için "Bitcoin global bir saadet zinciri" benzetmesini kullanan Nihat Zeybekci, Blockchain'in ise doğru bir yönlendirme olduğunu kaydetti. Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesini şu an için sağlıklı bulmuyorum" diyen Zeybekci, buna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Mevcut sistemin yakında çok önemli negatif sürprizler yaratabilecek bir sistem olduğuna inanıyorum" diyen Zeybekci, yerli kripto para konusuna mesafeli durmanın faydalı olacağını dile getirdi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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