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Sanal Para Çılgınlığında Son Nokta! Çılgın Baba Oğluna Bitcoin İsmini Verdi

SANAL PARA ÇILGINLIĞINDA SON NOKTA! ÇILGIN BABA OĞLUNA BİTCOİN İSMİNİ VERDİ

Kırım'da bir aile, yeni doğan çocuklarına kripto para birimi olan "Bitcoin" ismini verdi.

Tarih : 21 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Sanal Para Çılgınlığında Son Nokta! Çılgın Baba Oğluna Bitcoin İsmini Verdi(5/10)1

Kırım'da evli bir çift, erkek çocuklarına Bitcoin ismini taktı. Bebeğin 31 yaşındaki babası, "Oğlumun ismini Bitcoin koyarak, kripto para endüstrisini desteklemek istedim" dedi.

KIZI OLURSA DA DASH KOYACAK

Bitcoin sayesinde finansal başarı elde ederek ailesinin maddi durumunu düzelttiğini belirten Oleg isimli Kırımlı, kızı olması halinde ise diğer bir kripto para birimi olan Dash ismini vermek istediğini söyledi.Bitcoin Olegoviç isimli bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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