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Sanal Para Birimleri Sayısı Düştü

SANAL PARA BİRİMLERİ SAYISI DÜŞTÜ

Kesintisiz artışla dün bin 382 adete kadar yükselen kripto para birimi sayısı, 9 adet kripto paranın piyasadan çekilmesiyle bin 373 adete indi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Sanal Para Birimleri Sayısı Düştü(9/10)5

Kesintisiz artışla dün bin 382 adete kadar yükselen kripto para birimi sayısı, bugün dokuz adet kripto paranın piyasadan çekilmesiyle bin 373 adete indi. Kripto para birimlerinin piyasa hacmi ise sabah saatlerine göre 15 milyar dolar azalarak 606 milyar dolara düştü.

BITCOIN 15 BİN DOLAR BANDINDA

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, 15 bin dolar bandında işlem görüyor.

269 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1373 kripto para biriminin oluşturduğu 606 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 44.5'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 2.03, Ethereum yüzde 0.73, Ripple yüzde 18.86 artarken, Litecoin yüzde 0.03 ve Bitcoin Cash yüzde 1.65 düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sanal  Para  Birimleri  Sayısı  Düştü    haber

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