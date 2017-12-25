Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler

Sanal Para Birimleri Hızla Artıyor

SANAL PARA BİRİMLERİ HIZLA ARTIYOR

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan sanal para birimleri piyasasında, bir hafta önce bin 364 olan kripto para birimi adedi bin 380'e yükseldi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Sanal Para Birimleri Hızla Artıyor(7/10)3

Kripto para piyasasının hacmi, fiyat düşüşlerine bağlı olarak düne göre beş milyar dolar azaldı ve 545 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre yüzde 1.67 düşüş göstererek 14 bin dolardan işlem görüyor.

545 MİLYAR DOLARLIK PİYASASI VARBitcoin 234 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,380 adet kripto paranın oluşturduğu 545 milyar dolarlık piyasanın yüzde 43.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 26 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 1.67, Bitcoin Cash yüzde 3.49 ve Ripple yüzde 6.52 düşerken, Litecoin yüzde 0.14 ve Ethereum yüzde 7.60 yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sanal  Para  Birimleri  Hızla  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER