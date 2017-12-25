SANAL PARA BİRİMLERİ HIZLA ARTIYOR
İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan sanal para birimleri piyasasında, bir hafta önce bin 364 olan kripto para birimi adedi bin 380'e yükseldi.
Kripto para piyasasının hacmi, fiyat düşüşlerine bağlı olarak düne göre beş milyar dolar azaldı ve 545 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarının ardından düne göre yüzde 1.67 düşüş göstererek 14 bin dolardan işlem görüyor.
545 MİLYAR DOLARLIK PİYASASI VARBitcoin 234 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,380 adet kripto paranın oluşturduğu 545 milyar dolarlık piyasanın yüzde 43.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 26 milyar dolar olarak kaydedildi.
Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 1.67, Bitcoin Cash yüzde 3.49 ve Ripple yüzde 6.52 düşerken, Litecoin yüzde 0.14 ve Ethereum yüzde 7.60 yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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