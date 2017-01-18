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sanal öpücük cihazı kissenger

SANAL ÖPÜCÜK CİHAZI KİSSENGER

Uzak mesafeli ilişkiler için geliştirilen sanal öpücük cihazı Kissenger, ilginç bir deneyim vaat ediyor işte detaylar.

Tarih : 18 Ocak 2017, 10:12
Puan Ver : Sanal Öpücük Cihazı Kissenger(5/10)2


Uzak mesafeli ilişkiler için geliştirilen sanal öpücük cihazı Kissenger, ilginç bir deneyim vaat ediyor işte detaylar.



Teknoloji her geçen gün bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Bu haberimizin konuğu ise Kissenger olarak adlandırılan yeni bir cihaz. Kissenger olarak adlandırılan ürün, isminin Messenger (mesajlaşma) kelimesine benzerliği ile dikkat çekiyor. Aslında ufak bir ipucu verdiğini de söyleyebiliriz.



Bu elektronik cihaz, aslında bir elektronik aksesuar. Akıllı telefon ile birlikte çalışan ürünün silikon bir bölgesi bulunuyor. Silikon katmanın altında ise dinamik olarak tepki verebilen basınç sensörleri var. Vaad ettiği şey ise “sanal öpücük”.



Kendi mobil uygulamasıyla gelen ürünün uygulaması ile mesajlaşmak mümkün. Cihaz ise uygulamanın bir bölümünde devreye giriyor. Kullanıcı, dudaklarını silikon yüzeye temas ettirerek o alanı öptüğünde, eğer karşıdaki kullanıcıda da aynı ürün varsa, bu öpücük karşı taraftaki cihaza internet üzerinden ulaştırılıyor. Sanal öpücük denmesinin sebebi bu.



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Etiketler: Sanal  Öpücük  Cihazı  Kissenger    haber

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